Kapanan şirket sayısı yüzde 49 arttı

Mayıs ayında kurulan şirket sayısı aylık yüzde 0,34, yıllık yüzde 18,56 azalış gösterdi.

Mayıs ayında kurulan şirket sayısı aylık yüzde 0,34, yıllık yüzde 18,56 azalış gösterdi. Kapanan şirket sayısı ise geçen yıla kıyasla yüzde 49,07, bir önceki aya göre yüzde 20,94 arttı.

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