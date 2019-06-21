Son Dakika Haberleri: Kapanan şirket sayısı yüzde 49 arttı
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Kapanan şirket sayısı yüzde 49 arttı

1 saat önce

Mayıs ayında kurulan şirket sayısı aylık yüzde 0,34, yıllık yüzde 18,56 azalış gösterdi.

Kapanan şirket sayısı yüzde 49 arttı, System.String[]
Mayıs ayında kurulan şirket sayısı aylık yüzde 0,34, yıllık yüzde 18,56 azalış gösterdi. Kapanan şirket sayısı ise geçen yıla kıyasla yüzde 49,07, bir önceki aya göre yüzde 20,94 arttı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:48 
Ekonomi
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