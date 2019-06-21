Kapanan şirket sayısı yüzde 49 arttı
1 saat önce
Mayıs ayında kurulan şirket sayısı aylık yüzde 0,34, yıllık yüzde 18,56 azalış gösterdi.
Mayıs ayında kurulan şirket sayısı aylık yüzde 0,34, yıllık yüzde 18,56 azalış gösterdi. Kapanan şirket sayısı ise geçen yıla kıyasla yüzde 49,07, bir önceki aya göre yüzde 20,94 arttı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:48
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