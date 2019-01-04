Son Dakika Haberleri: Kapanan Yolu 'Paletli' Ambulansla Aştılar

Kapanan Yolu 'Paletli' Ambulansla Aştılar

1 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun'un Karadut Mahallesi'nde yaşayan astım hastası Hasan Elbistanlı (75), kar nedeniyle kapanan yolda sağlık ekipleri tarafından paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kapanan Yolu 'Paletli' Ambulansla Aştılar, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun'un Karadut Mahallesi'nde yaşayan astım hastası Hasan Elbistanlı (75), kar nedeniyle kapanan yolda sağlık ekipleri tarafından paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Göksun'un Karadut Mahallesi'nin Köyobası Mezrası'nda yaşayan Hasan Elbistanlı, astım hastalığına bağlı olarak rahatsızlanınca 112 Acil'den yardım istedi. Yolların karla kapalı olması nedeniyle bölgeye paletli ambulans sevk edildi. Zorlu bir yolcuğun ardından eve ulaşan ekipler, Hasan Elbistanlı'yı Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Elbistanlı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

- Koçkahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:35 Kaynak: DHA

Kar, Göksun, Güncel
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