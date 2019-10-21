Kapanış Şebo'dan!
32 dakika önce
Açıkhava sahnesi, Atlantis Yapım organizasyonuyla düzenlenecek Şebnem Ferah konseriyle sezonu kapatmaya hazırlanıyor.
Açıkhava sahnesi, Atlantis Yapım organizasyonuyla düzenlenecek Şebnem Ferah konseriyle sezonu kapatmaya hazırlanıyor.
27 Ekim'de hayranlarıyla buluşacak olan Şebnem Ferah'a sahnede yıllardır yanından ayırmadığı yol arkadaşları OzanTügen (klavyeler), Buket Doran (bas gitar), Aykan İlkan (davul), Barış Manisa (gitar),Serdar Barçın (flüt) ve Ceren Akyıldız (vokal) eşlik edecek.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:11
Saat krizinde Demet Akalın'dan Berkay'a ilginç çıkış: Hanımını sustur! Kaçış Sendromu rahatsızlığı olan Mehmet Ali Erbil verdiği kilolarla şaşırttı Düğününe bir hafta kalan Selin Ciğerci gelin hamamında oryantal oynatıp para taktı Düğüne giden Şeyma Subaşı ve Aleyna Tilki'nin dansları dikkat çekti