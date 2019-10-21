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Kapanış Şebo'dan!

32 dakika önce

Açıkhava sahnesi, Atlantis Yapım organizasyonuyla düzenlenecek Şebnem Ferah konseriyle sezonu kapatmaya hazırlanıyor.

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Açıkhava sahnesi,  Atlantis Yapım organizasyonuyla düzenlenecek Şebnem Ferah konseriyle sezonu  kapatmaya hazırlanıyor.


27 Ekim'de hayranlarıyla buluşacak olan Şebnem Ferah'a sahnede yıllardır yanından ayırmadığı yol arkadaşları OzanTügen (klavyeler), Buket Doran (bas gitar), Aykan İlkan (davul), Barış Manisa (gitar),Serdar Barçın (flüt) ve Ceren Akyıldız (vokal) eşlik edecek.

Şebnem Ferah, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:11 
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