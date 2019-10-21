Kapanış Şebo'dan!

Açıkhava sahnesi, Atlantis Yapım organizasyonuyla düzenlenecek Şebnem Ferah konseriyle sezonu kapatmaya hazırlanıyor.



27 Ekim'de hayranlarıyla buluşacak olan Şebnem Ferah'a sahnede yıllardır yanından ayırmadığı yol arkadaşları OzanTügen (klavyeler), Buket Doran (bas gitar), Aykan İlkan (davul), Barış Manisa (gitar),Serdar Barçın (flüt) ve Ceren Akyıldız (vokal) eşlik edecek.