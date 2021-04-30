Kapanma başladı, ekipler denetimleri sıklaştırdı - Son Dakika

Kapanma başladı, ekipler denetimleri sıklaştırdı
30.04.2021 11:30
Zonguldak'ta yeni tip korona virüs salgını ile mücadelede 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar sürecek "Tam Kapanma'nın başlamasıyla cadde ve sokaklarda denetimler arttırıldı.
Zonguldak'ta yeni tip korona virüs salgını ile mücadelede 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar sürecek "Tam Kapanma'nın başlamasıyla cadde ve sokaklarda denetimler arttırıldı.
Zonguldak'ta yeni tip korona virüs salgını ile mücadelede 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar sürecek "Tam Kapanma'nın başlamasıyla ekipler denetimlerini arttırdı. Cadde ve sokaklar boş kalırken belediye, kara yolları, temizlik, polis, il Hıfzıssıhha ekipleri ve muaf olanlar çalışmalarını ve denetimlerini sürdürdü. Polis ekipleri kentin çeşitli bölgelerinde hem yaya hem de araç trafiği için denetim yaptı. Denetim sırasında trafikte uzun kuyruklar oluştu. - ZONGULDAK
Son Dakika 50 yaşındaki oyuncu Hülya Duyar, kıvrak dans videosuyla sevenlerinden alkış topladı İsrail'de 44 kişinin öldüğü katliam gibi kutlamanın görüntüleri ortaya çıktı Kremlin: Erdoğan'ın Türkiye'yi ileriye götürme şekli ABD'nin hoşuna gitmiyor, bu yüzden ses yükseltmeye çalışıyorlar 60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi Profesör "Acilen Genom Konsorsiyumu kurulmalı" sözleriyle uyardı: Kısa sürede iş çığrından çıkabilir Tam kapanmanın ilk gününde trafik aldı başını gitti! Vatandaşlar da şaşkın Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak