Kapanma dönemlerinde hava kirliliği yüzde 30'dan fazla azalıyor - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan analizlerde araç emisyonlarına bağlı hava kirlilik oranının Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kapanma dönemlerinde yüzde 30'dan fazla azaldığı belirlendi.

AA muhabirinin Bakanlığın Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgiye göre, hava kirliliğinin en önemli sebeplerinden birisi olan ulaşım sektörü kaynaklı emisyonlarda Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kapanma dönemlerinde ciddi düşüş tespit edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanlarınca Hava Emisyon Yönetim (HEY) Portalı kapsamında yapılan çalışmada, Kovid-19 öncesi ve sonrası durum analiz edilerek kapanma döneminin hava kalitesine etkisi ortaya kondu.

Çalışma kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı tarihler ile 29 Nisan-17 Mayıs'ı kapsayan tam kapanma dönemine ait emisyon rakamları, salgının henüz başlamadığı ve kısıtlamaların olmadığı 2019'un Mart-Nisan aylarındaki verilerle karşılaştırıldı.

Bu karşılaştırmalar, gerçek trafik verileri ile HEY Portalı'ndaki COPERT 4 Modeli ile yapıldı.

Analizlerde, salgın öncesi dönemde 124 kiloton olan ulaşım sektörü kaynaklı hava kirleticilerinden azot oksit değerinin, salgın sürecindeki kapanma dönemlerinde yüzde 30'dan fazla azalarak 83 kilotona gerilediği belirlendi.

Analizlerde, özellikle trafiğin yoğun olduğu İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde ise hava kirliliği kaynaklarından ince partiküller madde (PM2.5) değerinin 50 mikrogramdan 20 mikrograma düştüğü, hava kirliliğinde 40'lara varan azalma olduğu tespit edildi.

Kirlilik haritaları nasıl oluşturuluyor?

Kirlilik haritaları, Hava Emisyon Yönetim (HEY) Portalında yer alan noktasal, alansal ve hareketli tüm hava kirliliği kaynakları ve kirletici miktarlarına ait bilgilerle oluşturuluyor.

Bakanlığın hava kalitesi yönetimi çalışmalarında önemli rol oynayan veriler ile hazırlanan senaryolar aracılığıyla Temiz Hava Eylem Planları hayata geçiriliyor.