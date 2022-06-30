Kapanma noktasına gelen özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri seslerinin duyulmasını istiyor - Son Dakika
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Kapanma noktasına gelen özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri seslerinin duyulmasını istiyor

30.06.2022 10:29
Kapanma noktasına gelen özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri seslerinin duyulmasını istiyor

Son yıllarda özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine ödenen kamu katkısının ülkedeki ekonomik göstergelerin çok altında kalmasından dert yanan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Servis ücretlerimizin karşılanması ve yasal hale getirilmesi, ücret iyileştirmelerimizin yapılmasını istiyoruz" çağrısında bulundu.

Son dönemlerde ekonomide yaşanan çalkantılı süreç, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerini de kapanma noktasına getirdi. Türkiye genelinde 3 bin 150 kurum ile 525 bin çocuğa 52 bin çalışanı ile hizmet veren bu kurumları temsil eden dernek ve federasyonlar yaptıkları ortak basın açıklaması ile yaşadıkları sıkıntıları dile getirdiler.

Yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Türkiye genelinde de 3150 kurum, 525.000 özel gereksinimli çocuğa, 52.000 çalışan ve 7.500 servis aracı ile hizmet veriyoruz. Geçen yirmi yılda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın duyarlılığı ve sosyal devlet anlayışı gereği engelli bireyler kendilerini değerli hissetmişler ve destek görmüşlerdir. 2005 yılına kadar sadece SSK ve Emekli Sandığı'na bağlı olan vatandaşların çocukları özel eğitim hizmetinden yararlanmaktayken, düzenlenen Engelliler Kanunu ile bu hizmet tabana yayılmış, özel eğitim hizmetinden yararlanan çocuk sayısı 35 binlerden 500 binlere ulaşmıştır.

Ancak son yıllarda özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine ödenen kamu katkısının ülkedeki ekonomik göstergelerin çok altında kaldığı görülmektedir. Kurumların hizmet sunum maliyetleri dikkate alınmadan belirlenen yıllık ücret artışları hizmet sunumunun sürdürülebilirliğini neredeyse imkansız hale getirmiştir. Ayrıca engelli çocukların rehabilitasyon merkezlerine taşınmasını sağlamak için mutlak bir gereklilik olan servis hizmetinin kurumlarımızca ücretsiz yapılıyor olması sektöre mali açıdan büyük bir yük getirmektedir.

Özellikle son aylarda görülen akaryakıt zamları bu maliyetlerimizi daha da katlamakta, verilen eğitim ödenekleri sadece personel maaşlarını ve ulaşım hizmetimizi dahi karşılayamamaktadır.

İçinde bulunduğumuz mevcut şartlarda bu soruna bir çözüm üretilemediği takdirde ülkemizin bu alandaki 20 yıllık kazanımları heba olma riskiyle karşı karşıya kalacaktır. Burada söz konusu olan, 2005 yılında engelli bireylere sunulan eğitim hakkının ekonomik koşullar sebebiyle kullanılamayacak hale gelmesi, ailelerimizin mağdur duruma düşmesi ve çalışanlarımızın işlerini kaybetme olasılığıdır. Bu tespitler ışığında taleplerimiz; servis ücretlerimizin karşılanması ve yasal hale getirilmesi, ücret iyileştirmelerimizin yapılmasıdır."

İşte yapılan o basın açıklaması;

Kapanma noktasına gelen özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri seslerinin duyulmasını istiyor
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