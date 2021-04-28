Kapanma öncesi alışveriş yoğunluğu - Son Dakika

Kapanma öncesi alışveriş yoğunluğu
28.04.2021 11:48
DÜZCE (İHA) – Düzce'de yarın başlayacak olan tam kapanma öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar şehir merkezinde yoğunluk oluşturdu.
DÜZCE (İHA) – Düzce'de yarın başlayacak olan tam kapanma öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar şehir merkezinde yoğunluk oluşturdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tam kapanma açıklamasının ardından Düzce'nin bir çok noktasında yoğunluk oluştu. O noktalardan biri de her zaman olduğu gibi yine İstanbul Caddesi oldu. Kapanma öncesi çok sayıda vatandaş alışveriş için Kızılay Meydanı ve Spor Sokağa gitti. Bazıları kalabalıktan korktuğunu söylerken, esnaf ise satışlardan memnun olduğunu dile getirdi. Alışverişe gelen bazı vatandaşlar da kalabalığın göz korkutmasına rağmen tam kapanma sebebiyle mecburen alışverişe geldiklerini söyledi. - DÜZCE
Son Dakika Ava giderken avlandı! Ünlü borsa spekülatörü de kripto para mağduru çıktı Kayınvalidesinin "Yılan" dediği Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler 2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor Bu kadarına da pes! Kaçak kullanımı tespit için havalanan droneyi taşladılar Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde ortalık karıştı! Kerem Alışık ve Murat Ünalmış birbirine girdi Korku dolu anlar! Vazgeçirmek için uğraşanların gözlerine baka baka kendini boşluğa bıraktı