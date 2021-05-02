Kapanmada herkes eczanede - Son Dakika

Kapanmada herkes eczanede
02.05.2021 11:09
Eskişehir'de yaşanan kapanma sonrasında öğle saatlerinde eczane önünde oluşan uzun kuyruklar dikkat çekti.
Eskişehir'de yaşanan kapanma sonrasında öğle saatlerinde eczane önünde oluşan uzun kuyruklar dikkat çekti.
Korona virüs tedbirleri kapsamında tam kapanmaya geçilmesinin ardından vatandaşlar 17 gün evlerinde vakit geçirecek. Kısıtlamaların uygulandığı saatlerde Eskişehir Vişnelik Mahallesi'nde bir eczanenin önünde yoğunluk olduğu görüldü. Yola kadar uzanan kuyruk yaklaşık bir saat boyunca hiç azalmadı. Küçük şikayetlerle eczane önünde bekleyen vatandaşların bu durumu dışarı çıkma bahanesi olarak kullanabileceğini akıllara getirdi. - ESKİŞEHİR
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