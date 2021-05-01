Kapanmadan önce satışları yüzde 90'a yükselen esnaf bugün müşteri bulamıyor - Son Dakika

Kapanmadan önce satışları yüzde 90'a yükselen esnaf bugün müşteri bulamıyor

01.05.2021 10:16
Kapanmadan önce satışları yüzde 90'a yükselen esnaf bugün müşteri bulamıyor, System.String[]

Ülke genelini kapsayan tam kapanma açıklamasının ardından kuruyemişçilerdeki satışlar yüzde 90'a kadar yükselirken, kısıtlamanın başlamasıyla beraber esnaf müşteri bulamıyor.

Ülke genelini kapsayan tam kapanma açıklamasının ardından kuruyemişçilerdeki satışlar yüzde 90'a kadar yükselirken, kısıtlamanın başlamasıyla beraber esnaf müşteri bulamıyor.

Kabine Toplantısı'nın ardından pazartesi günü açıklanan tam kapanma kararından sonra salı, çarşamba ve perşembe günleri vatandaşlar kuru yemişçilere akın etmişti. Hem Ramazan hem de bayram alış-verişi için müşteri akınıyla karşılaşan kuruyemişçiler, gelen taleplere yetişmekte zorlanmıştı. Satışların yüzde 90'a kadar yükselmesi nedeniyle yüzleri gülen kuruyemişçiler, kısıtlamanın başlamasıyla birlikte müşteri bulmakta zorlandı.

Kuruyemişçi Recai Polat, "Vatandaşlar tam kapanmaya gireceği için hem Ramazan hem de bayram için alış-veriş yaptı. Dolayısıyla işlerimiz maşallah çok güzeldi. Bir anda satışlarımızda bayram yaşadık. Önceden böyle bir kalabalık beklemediğimiz için defalarca depolar ürün çıkartmak zorunda kaldık. Böyle bir satış gerçekten aylar sonra oldu. Allah şükür yüzlerimiz gülmüştü. Kısıtlama başlamadan önceki 3 günde satışlarımız yüzde 90'a kadar artmıştı. Buralar mahşer günü gibi kalabalıktı. Taleplere yetişemiyorduk. Elhamdülillah, ciroyu kurtardık. Ancak kısıtlama başladıktan sonra kimse gelmedi. Bugün de gelen giden yok. Kısıtlama olduğu için herkes evinde bekliyor. Satışlar bir anda yine sıfıra indi. Yani son 3 gün yok sattık. Ama artık hiç satamıyoruz. Tabii böyle bir düşüş biz de bekliyorduk. Çünkü alıcı potansiyelimiz değişmiyor. ya bir hafta boyunca yavaş yavaş gelirler ya da bir anda gelirler. Bu kez de kısıtlama sebebiyle bir anda geldiler" diye konuştu.

Dükkanları sadece etrafında ikamet edenler için açtığı belirten Polat, "Biz yakın olan komşular için açıyoruz. Onlar ara sıra geliyor. Gelip de boş dönmesin diye bir açığız. Zararımız olacak. Ama yine müşteri kaybı yaşamamak için hizmetlerindeyiz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kapanmadan önce satışları yüzde 90'a yükselen esnaf bugün müşteri bulamıyor
Kapanmadan önce satışları yüzde 90'a yükselen esnaf bugün müşteri bulamıyor
Kapanmadan önce satışları yüzde 90'a yükselen esnaf bugün müşteri bulamıyor
Kapanmadan önce satışları yüzde 90'a yükselen esnaf bugün müşteri bulamıyor
Kapanmadan önce satışları yüzde 90'a yükselen esnaf bugün müşteri bulamıyor
Kapanmadan önce satışları yüzde 90'a yükselen esnaf bugün müşteri bulamıyor

Kabine Toplantısı, Ramazan, Bayram, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kapanmadan önce satışları yüzde 90'a yükselen esnaf bugün müşteri bulamıyor - Son Dakika Ekonomi


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