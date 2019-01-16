Kapanmanın büyümeye negatif etkisi haftalık 0.13 puan
1 saat önce
Beyaz Saray verileri, hükümetin kapalı kaldığı her bir hafta için büyümeye negatif etkiyi 0.13 puan gösteriyor.
Beyaz Saray
verileri, hükümetin kapalı kaldığı her bir hafta için büyümeye negatif etkiyi 0.13 puan gösteriyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:50
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