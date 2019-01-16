Son Dakika Haberleri: Kapanmanın büyümeye negatif etkisi haftalık 0.13 puan

Kapanmanın büyümeye negatif etkisi haftalık 0.13 puan

1 saat önce

Beyaz Saray verileri, hükümetin kapalı kaldığı her bir hafta için büyümeye negatif etkiyi 0.13 puan gösteriyor.

Kapanmanın büyümeye negatif etkisi haftalık 0.13 puan, System.String[]
Beyaz Saray verileri, hükümetin kapalı kaldığı her bir hafta için büyümeye negatif etkiyi 0.13 puan gösteriyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:50 

Ekonomi
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