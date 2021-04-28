Kapanmaya 1 gün kala İstanbul'dan kaçış sürüyor - Son Dakika

Kapanmaya 1 gün kala İstanbul'dan kaçış sürüyor

Trakya'daki yazlıklarda hareketlilik var

TEKİRDAĞ - Korona virüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan kapanma sürecini Trakya'daki yazlıklarında geçirmek isteyen İstanbullular bölgeye gelmeye başladı.

Ülkenin başına bela olan korona virüs salgını nedeniyle 29 Nisan - 17 Mayıs tarihlerinde uygulanacak olan tam kapanmada seyahat kısıtlaması da olacağı için kapanma sürecini mavi ile yeşilin buluştuğu Trakya ve güzergahındaki yazlıklarında geçirmek isteyen İstanbullular gelmeye başladı. Tam kapanma öncesi İstanbul'dan Trakya'ya gelen yollarda hareketlilik olurken, bölgede bulunan vatandaşlarda burada da korona virüs vaka oranlarının yüksek olduğunu ve buna rağmen yazlıklarda hareketlilikler olduğunu dile getirdi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de bölgedeki denetimlerini artırdı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Erdinç Dalaklı, yasağı duyan komşuların kente gelmeye başladığını ifade etti.

Ümit koç ise yaptığı açıklamada, "Geçen yıl korona nedeniyle yazlıkçılarda baya dolmuştu buraya. Korona vakası burada da baya var. Yazlıkçılar bu yılda gelirse, bu gidişler korona burada artmaya devam edecek" dedi.

Genel olarak vatandaşlar yaptığı açıklamada İstanbulluların kapanma ve korona virüsten bu taraflara kaçtığını ifade ederek, "Trafikten falan belli oluyor zaten. Yavaş yavaş yoğunluk bu tarafa geliyor. Yolda gelirken Tekirdağ'a doğru daha çok 34 plakaları gördük yani. Arabaların bagajı çökmüş. Bagajlar dolu. Minibüs gibi arabalar var. Onlarında arkası dolu. Herhalde kapanma sürecini burada geçirmeyi düşünüyorlar" ifadelerini kullandılar.