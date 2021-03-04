Kaparköprü'de zabıtadan pandemi denetimi - Son Dakika

Karaköprü Belediyesi'ne bağlı Zabıta ekipleri ilçe genelinde halk sağlığını korumak ve pandemi tedbirlerine yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların sağlığını korumak için ilçedeki market, kasap, manav ve fırın gibi işletmelerde hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihleri ile pandemi tedbirlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Özellikle halkın en yoğun şekilde hizmet aldığı marketler ve fırınlar üzerinde denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, işyerlerindeki ürünleri ve depolarını kontrol etti. Denetimler sırasında ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol eden ekipler, fırınlarda da ekmekleri tartarak gramajlarına baktılar. İşletmecilerin ve çalışan personelin hes kodu sorgulamasını da yapan ekipler, pandemi tedbirlerine uyulması konusunda uyarılarda bulundular.

Uygunsuz şekilde çalışma yapan işletmeler hakkında işlem yapan zabıta ekipleri, halkın daha sağlıklı ürünler tüketmesi için denetimlerin aralıksız bir şekilde sürdürecek. - ŞANLIURFA