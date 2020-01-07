'Kaparo' çetesine operasyon - Son Dakika
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'Kaparo' çetesine operasyon

6 saat önce

DENİZLİ'de polis, internette çeşitli sitelere sahte satış ilanları vererek, 'kapora' adı altında para toplayıp, dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı.

'Kaparo' çetesine operasyon, System.String[]

DENİZLİ'de polis, internette çeşitli sitelere sahte satış ilanları vererek, 'kapora' adı altında para toplayıp, dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı. 1 ayda 100 bin lira topladığı öne sürülen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, 6 kişinin internette bazı sitelerde emlak ve araç satış ilanları verdiklerini, bunları almak isteyen kişilerden 'kaparo' adı altında aldıkları parayı geri ödemeyip, dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti. Dolandırıcılık yapan kişilerin ayrıca sahte kimliklerle bankalarda hesap açtıkları, internette sahte ilanı gören kişilerle temasa geçip, bu hesaplara kaparo yatırmalarını istedikleri, daha sonra parayı geri vermeyip, dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Dolandırıcılık yaptığı tespit edilen kişilere yönelik Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceki gün yaptığı operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, çok sayıda sahte kimlik, GSM abonelik sözleşmeleri, SIM kartlar ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan kişilerin, 1 ayda yaklaşık 100 bin liralık dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Sorgularının ardından Adliyeye sevk edilen ve mahkemeye çıkarılan 6 kişiden 4'ü tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Siber Suçlarla Mücadele, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 06:30 Kaynak: DHA
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