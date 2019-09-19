Son Dakika Haberleri: "Kapasite artışı, istihdamı artırır"
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"Kapasite artışı, istihdamı artırır"

1 saat önce

İmalat sanayindeki kapasite kullanımı ve istihdam konuları üzerinde değerlendirmelerde bulunan Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, "Türkiye kapasite kullanımını doğru planlarsa, işsizlik sorununu büyük ölçüde çözebilir" dedi.

İmalat sanayindeki kapasite kullanımı ve istihdam konuları üzerinde değerlendirmelerde bulunan Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, "Türkiye kapasite kullanımını doğru planlarsa, işsizlik sorununu büyük ölçüde çözebilir" dedi.

Antalya, OSB, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:50 
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