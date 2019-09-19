"Kapasite artışı, istihdamı artırır"
1 saat önce
İmalat sanayindeki kapasite kullanımı ve istihdam konuları üzerinde değerlendirmelerde bulunan Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, "Türkiye kapasite kullanımını doğru planlarsa, işsizlik sorununu büyük ölçüde çözebilir" dedi.
İmalat sanayindeki kapasite kullanımı ve istihdam konuları üzerinde değerlendirmelerde bulunan Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, "Türkiye kapasite kullanımını doğru planlarsa, işsizlik sorununu büyük ölçüde çözebilir" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:50
Adalet Bakanlığı, "FETÖ üyeliği"nden takipsizlik kararı alan Fettah Tamince'nin yargılanması için itirazda bulundu Otobüs şoföründen yaşlı adama darp iddiası Trump: Powell ve Fed bir kez daha başarısız oldu Aramco'yu vuran Husiler Birleşik Arap Emirlikleri'ni tehdit etti: Hedef alanımız içindesiniz