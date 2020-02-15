Kapasite geliştirme eğitimleri devam ediyor - Son Dakika
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Kapasite geliştirme eğitimleri devam ediyor

6 saat önce

Muratpaşa'da 'ortak iyinin merkezi' Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın katılımıyla başlayan 'Sivil Toplum Kapasite Geliştirme Eğitim Programı'nda 2'nci modül eğitimler de tamamlandı.

Kapasite geliştirme eğitimleri devam ediyor, System.String[]

Muratpaşa'da 'ortak iyinin merkezi' Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın katılımıyla başlayan 'Sivil Toplum Kapasite Geliştirme Eğitim Programı'nda 2'nci modül eğitimler de tamamlandı.


Muratpaşa Belediyesi'nin Doğuyaka Mahallesi'nde bulunan ve Avrupa'nın en büyük sivil toplum kuruluşları yerleşkesine sahip ASSİM'de derneklere yönelik kapasite geliştirme eğitim programı devam ediyor. İlk modül eğitim çalışması Başkan Uysal'ın katılımıyla geçen haftalarda gerçekleşen programın proje oluşturma ve yazma teknikleri başlıklı 2'inci modülü de tamamlandı.


Sivil toplum kuruluşlarının kapasitesini geliştirmek, gelişimlerine destek olmak, iletişimlerinin arttırılması ve deniyim-bilgi paylaşımının sağlanması amacı taşıyan program, gönüllülerle işbirliği, yerel yönetimler ve katılım, etki izleme ve değerlendirme gibi konuların ele alacağını 2 modülün daha gerçekleşmesiyle tamamlanacak.


Başkan Uysal, ASSİM çatısı altında bir araya gelen derneklerini yoğun katılımıyla devam eden eğitim programını çok önemsediklerini belirterek 2 yıllık süreç içinde ASSİM'de bulunan her derneğin bir ya da birkaç projeyi yürüten kurumlar haline gelmesini amaçladıklarını söyledi. Antalya ve Muratpaşa'nın bu projelerle daha yüksek bir yaşam standardına ulaşacağına ve dayanışma, empati kültürünün gelişeceğine yürekten inandığını aktaran Başkan Uysal, "ASSİM, ortak iyinin merkezi olacak" dedi. - ANTALYA

Ümit Uysal, Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:11 Kaynak: İHA
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