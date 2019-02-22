Kapasite Kullanım Oranı

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, bu ay yaptıkları araştırmada, firmaların yüzde 50'sinin kapasite kullanım oranlarının geçen aya göre arttığını bildirdiğini belirtti.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, bu ay yaptıkları araştırmada, firmaların yüzde 50'sinin kapasite kullanım oranlarının geçen aya göre arttığını bildirdiğini belirtti.



Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve KSO verilerine göre, şubat ayı kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi.



Türkiye genelinde şubat ayında kapasite kullanım oranının, birçok sektörde 2018'in altında gerçekleştiğini gördüklerini vurgulayan Zeytinoğlu, "İlimizde geçen yılın gerisinde kalsa da, ocak ayına göre toparlanma oldu. Bu ay yaptığımız araştırmada, firmalarımızın yüzde 50'si de, kapasite kullanım oranlarının geçen aya göre arttığını bildirdi." ifadelerini kullandı.



"Otomotiv sektörü kapasite kullanım oranıyla zirveye oturdu"



Zeytinoğlu, Türkiye genelinde otomotiv sektörünün yüzde 78,6'lık kapasite kullanımıyla diğer sektörlerden sıyrıldığına işaret ederek, "Benzer şekilde ilimizde de otomotiv sektörü yüzde 73,5 kapasite kullanım oranıyla zirveye oturdu." değerlendirmesinde bulundu.



Kocaeli firmalarının iç ve dış piyasadaki gelecek dönem beklentilerine de değinen Zeytinoğlu, şunları kaydetti:



"Kocaeli genelinde sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada, firmalarımızın yüzde 16'sı mart ayında alınan iç piyasa sipariş miktarının arttığını, yüzde 49'u ise bu miktarın değişmediğini ve yüzde 35'i azaldığını belirtmiştir. Benzer şekilde ihracat yapan firmalarımızın ise yüzde 27'si dış piyasa siparişlerinin arttığını, yüzde 60'ı sipariş miktarında bir değişme olmadığını, yüzde 13'ü ise azaldığını ifade etmişlerdir."

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