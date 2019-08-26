Son Dakika Haberleri: Kapasite kullanım oranı ağustosta yükseldi
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Kapasite kullanım oranı ağustosta yükseldi

1 saat önce

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ağustosta bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 76,6'ya yükseldi.

Kapasite kullanım oranı ağustosta yükseldi, System.String[]

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ağustosta bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 76,6'ya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, ağustos ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 790 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Buna göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 76,6 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA) 0,3 puan yükselerek yüzde 76,2 oldu.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar 2018 2019
Ocak 78,2 74,4
Şubat 77,8 74,0
Mart 77,8 74,3
Nisan 77,3 75,0
Mayıs 77,9 76,3
Haziran 78,3 77,1
Temmuz 77,1 76,2
Ağustos 77,8 76,6
Eylül 76,2
Ekim 75,4
Kasım 74,1
Aralık 74,1

Türkiye, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:14 Kaynak: AA
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