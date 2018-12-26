Son Dakika Haberleri: Kapasite Kullanım Oranı Aralıkta Değişmedi

Kapasite Kullanım Oranı Aralıkta Değişmedi

1 saat önce

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, aralıkta bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 74,1 orak gerçekleşti.

Kapasite Kullanım Oranı Aralıkta Değişmedi, System.String[]
İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, aralıkta bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 74,1 orak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, aralık ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 2 bin 607 iş yerine "İktisadi Yönelim Anketi" formu gönderilirken, 2 bin 83 katılımcıdan yanıt alındı. Tüm katılımcıların yanıtları ağırlıklı olarak toplulaştırıldı.

Buna göre, aralıkta imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 74,1 oldu. İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 74'e yükseldi.

Aralık ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, ara mallarda artış, gıda ve içecekler, dayanıksız tüketim malları, yatırım malları ve dayanıklı tüketim mallarında azalış gözlendi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar2017 2018
Ocak77,0 78,2
Şubat76,8 77,8
Mart76,7 77,8
Nisan78,4 77,3
Mayıs78,8 77,9
Haziran79,0 78,3
Temmuz78,7 77,1
Ağustos78,8 77,8
Eylül79,076,2
Ekim79,775,4
Kasım 79,974,1
Aralık 79,074,1

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:46 Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İkiz Bebeklerine Hamile Olan Oyuncu Pelin Akil, Domuz Gribine Yakalandı Ünlü Sunucu Seda Akgül'den Olay İtiraf: Hayatımda Hiç Sevilmedim

TÜSİAD'dan Asgari Ücret Zammına İlk Yorum: Çok Olumlu Bir Gelişme Yeni Yılda Emekliyi 541 TL Zam Bekliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 16:39:25. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapasite Kullanım Oranı Aralıkta Değişmedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]