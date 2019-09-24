Son Dakika Haberleri: Kapasite kullanım oranı Eylül'de azaldı
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Kapasite kullanım oranı Eylül'de azaldı

1 saat önce

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Eylül döneminde bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 76,3 seviyesinde gerçekleşti.

Kapasite kullanım oranı Eylül'de azaldı, System.String[]

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Eylül döneminde bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 76,3 seviyesinde gerçekleşti.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Eylül dönemi imalat sanayi kapasite kullanım oranını (KKO) açıkladı. Buna göre; imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 76,3 seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılı Eylül ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 792 işyeri tarafından iktisadi yönelim anketine verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.


Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 76,0 seviyesinde gerçekleşti. - İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Eylül, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:29 Kaynak: İHA
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