Kapasite kullanım oranı eylülde arttı

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), eylülde bir önceki aya göre 1,3 puan artarak yüzde 74,6 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.741 iş yeri tarafından eylül ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, eylülde bir önceki aya göre 1,3 puan artarak yüzde 74,6'ya yükseldi.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 1,3 puan artarak yüzde 74,3'e ulaştı.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar 2018 2019 2020 Ocak 78,2 74,4 75,5 Şubat 77,8 74,0 76,0 Mart 77,8 74,3 75,3 Nisan 77,3 75,0 61,6 Mayıs 77,9 76,3 62,6 Haziran 78,3 77,1 66,0 Temmuz 77,1 76,2 70,7 Ağustos 77,8 76,6 73,3 Eylül 76,2 76,3 74,6 Ekim 75,4 76,4 Kasım 74,1 77,2 Aralık 74,1 77,0

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