Son Dakika Haberleri: Kapasite kullanım oranı eylülde geriledi
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Kapasite kullanım oranı eylülde geriledi

2 saat önce

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), eylülde bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 76,3'e indi.

Kapasite kullanım oranı eylülde geriledi, System.String[]

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), eylülde bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 76,3'e indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren bin 792 iş yeri tarafından eylül ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, eylülde bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 76,3 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA) 0,2 puan gerileyerek yüzde 76,0 oldu.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar2018 2019
Ocak78,274,4
Şubat77,874,0
Mart77,874,3
Nisan77,375,0
Mayıs77,976,3
Haziran78,377,1
Temmuz77,176,2
Ağustos77,876,6
Eylül76,276,3
Ekim75,4
Kasım74,1
Aralık74,1

Türkiye, Eylül, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:10 Kaynak: AA
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