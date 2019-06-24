Kapasite kullanım oranı haziranda arttı
2 saat önce
İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 77,1'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:14 Kaynak: AA
İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 77,1'e yükseldi. Türkiye
Cumhuriyet Merkez
Bankasından (TCMB
) yapılan açıklamaya göre, haziran ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 717 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), haziranda bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 77,1 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 76,6'ya çıktı.
Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):
|Aylar
|2018
|2019
|Ocak
|78,2
|74,4
|Şubat
|77,8
|74,0
|Mart
|77,8
|74,3
|Nisan
|77,3
|75,0
|Mayıs
|77,9
|76,3
|Haziran
|78,3
|77,1
|Temmuz
|77,1
|
|Ağustos
|77,8
|
|Eylül
|76,2
|
|Ekim
|75,4
|
|Kasım
|74,1
|
|Aralık
|74,1
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