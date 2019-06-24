Son Dakika Haberleri: Kapasite kullanım oranı haziranda arttı
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Kapasite kullanım oranı haziranda arttı

2 saat önce

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 77,1'e yükseldi.

Kapasite kullanım oranı haziranda arttı, System.String[]
İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 77,1'e yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, haziran ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 717 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), haziranda bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 77,1 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 76,6'ya çıktı.
Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):
Aylar2018 2019
Ocak78,274,4
Şubat77,874,0
Mart77,874,3
Nisan77,375,0
Mayıs77,976,3
Haziran78,377,1
Temmuz77,1
Ağustos77,8
Eylül76,2
Ekim75,4
Kasım74,1
Aralık74,1
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:14 Kaynak: AA
Merkez, Türkiye, Ekonomi
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