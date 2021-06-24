Kapasite kullanım oranı haziranda yüzde 76,6 ile 1,5 yılın zirvesinde

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), haziranda yüzde 76,6 ile Aralık 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.749 iş yeri tarafından haziran ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, haziranda bir önceki aya kıyasla 1,3 puan artarak yüzde 76,6'ya yükseldi. Böylece KKO, son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 1,1 puan artışla yüzde 76,3'e ulaştı.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar 2019 2020 2021 Ocak 74,4 75,5 75,4 Şubat 74 76 74,9 Mart 74,3 75,3 74,7 Nisan 75 61,6 75,9 Mayıs 76,3 62,6 75,3 Haziran 77,1 66 76,6 Temmuz 76,2 70,7 Ağustos 76,6 73,3 Eylül 76,3 74,6 Ekim 76,4 75,4 Kasım 77,2 75,8 Aralık 77 75,6

Son Dakika

Elon Musk'tan etkilenip Dogecoin'e yatırım yapmıştı! Milyonerliği kısa sürdü, şimdi çöküşü yaşıyor

Kavgada kurtarmak istediği ağabeyini öldürdü! İnkar etse de kameralar o anları görüntüledi

30 Haziran, "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı

Sergen Yalçın'dan ürküten itiraf: Öleceğimi sanıp vasiyet yazdım

Kardeşinin okullara 25 milyon liralık satış yaptığı iddialarını Milli Eğitim Bakanı Selçuk yalanladı

'Su için' mesajı veren Ronaldo'ya, tribünler kola şişesi fırlattı

36 yaşındaki Ronaldo, Fransa'ya attığı gollerle tüm rekorları yerle bir etti

Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı