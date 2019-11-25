Son Dakika Haberleri: Kapasite kullanım oranı kasımda yükseldi
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Kapasite kullanım oranı kasımda yükseldi

6 saat önce

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), kasımda bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 77,2'ye yükseldi.

Kapasite kullanım oranı kasımda yükseldi, System.String[]

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), kasımda bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 77,2'ye yükseldi.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1786 iş yeri tarafından kasım ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.


Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, kasımda bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 77,2'ye çıktı.


Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 76,7'ye ulaştı.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar2018 2019
Ocak78,274,4
Şubat77,874,0
Mart77,874,3
Nisan77,375,0
Mayıs77,976,3
Haziran78,377,1
Temmuz77,176,2
Ağustos77,876,6
Eylül76,276,3
Ekim75,476,4
Kasım74,177,2
Aralık74,1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:16 Kaynak: AA
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