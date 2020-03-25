Kapasite kullanım oranı martta azaldı - Son Dakika
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Kapasite kullanım oranı martta azaldı

13 dakika önce

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), martta bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 75,3 seviyesine geriledi.

Kapasite kullanım oranı martta azaldı, System.String[]

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), martta bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 75,3 seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.804 iş yeri tarafından mart ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, martta bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 75,3'e geriledi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 76,2'ye düştü.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar2018 20192020
Ocak78,274,475,5
Şubat77,874,076,0
Mart77,874,375,3
Nisan77,375,0
Mayıs77,976,3
Haziran78,377,1
Temmuz77,176,2
Ağustos77,876,6
Eylül76,276,3
Ekim75,476,4
Kasım74,177,2
Aralık74,177,0

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:24 Kaynak: AA

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