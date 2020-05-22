Kapasite kullanım oranı mayısta arttı - Son Dakika

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, 2020 mayıs döneminde bir önceki aya göre 1,0 puan artarak yüzde 62,6 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 mayıs dönemi imalat sanayi kapasite kullanım oranı (kko) verilerini açıkladı. Buna göre; imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,0 puan artarak yüzde 62,6 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 62,7 seviyesinde gerçekleşti.

2020 yılı mayıs ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 727 işyeri tarafından iktisadi yönelim anketine verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

(İHA)