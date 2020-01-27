Kapasite kullanım oranı ocakta azaldı - Son Dakika
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Kapasite kullanım oranı ocakta azaldı

6 saat önce

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ocakta bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 75,5'e düştü.

Kapasite kullanım oranı ocakta azaldı, System.String[]

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ocakta bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 75,5'e düştü.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1784 iş yeri tarafından ocak ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.


Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ocakta bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 75,5'e geriledi.


Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 75,8'e düştü.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar 2018 2019 2020
Ocak 78,2 74,4 75,5
Şubat 77,8 74,0
Mart 77,8 74,3
Nisan 77,3 75,0
Mayıs 77,9 76,3
Haziran 78,3 77,1
Temmuz 77,1 76,2
Ağustos 77,8 76,6
Eylül 76,2 76,3
Ekim 75,4 76,4
Kasım 74,1 77,2
Aralık 74,1 77,0

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:20 Kaynak: AA
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