Son Dakika Haberleri: Kapasite Kullanım Oranı Şubat'ya Azaldı

Kapasite Kullanım Oranı Şubat'ya Azaldı

1 saat önce

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, 2018 Şubat döneminde bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74,0 seviyesinde gerçekleşti.

Kapasite Kullanım Oranı Şubat'ya Azaldı, System.String[]
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, 2018 Şubat döneminde bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74,0 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 Şubat dönemi imalat sanayi kapasite kullanım oranını (KKO) açıkladı. Buna göre; imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74,0 seviyesinde gerçekleşti.

2019 yılı Şubat ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 754 işyeri tarafından iktisadi yönelim anketine verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:23 Kaynak: İHA

TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi
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