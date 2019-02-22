Son Dakika Haberleri: Kapasite Kullanım Oranı Şubatta Azaldı

Kapasite Kullanım Oranı Şubatta Azaldı

46 dakika önce

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, şubatta bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74'e geriledi.

Kapasite Kullanım Oranı Şubatta Azaldı, System.String[]
İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, şubatta bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74'e geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, şubat ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 754 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), şubatta bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 74,1'e indi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar 2017 2018
Ocak 78,2 74,4
Şubat 77,8 74,0
Mart 77,8
Nisan 77,3
Mayıs 77,9
Haziran 78,3
Temmuz 77,1
Ağustos 77,8
Eylül 76,2
Ekim 75,4
Kasım 74,1
Aralık 74,1

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:21 Kaynak: AA

Merkez, Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekonomide Düzenlemeler İçeren Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı Kılıçdaroğlu'nun "Çöp Topluyor" Diye Kürsüden Fotoğrafını Gösterdiği Kadın, İsyan Etti

Uzmanlar Uyardı: Altının Gram Fiyatı, Alım Fırsatı Sunuyor TOKİ 343 Lira Taksitle Ev Sahibi Yapıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 11:07:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapasite Kullanım Oranı Şubatta Azaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]