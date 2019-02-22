Kapasite Kullanım Oranı Şubatta Azaldı
46 dakika önce
İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, şubatta bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74'e geriledi.
İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, şubatta bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74'e geriledi. Türkiye
Cumhuriyet Merkez
Bankasından (TCMB
) yapılan açıklamaya göre, şubat ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 754 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), şubatta bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 74,1'e indi.
Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):
|Aylar
|2017
|2018
|Ocak
|78,2
|74,4
|Şubat
|77,8
|74,0
|Mart
|77,8
|
|Nisan
|77,3
|
|Mayıs
|77,9
|
|Haziran
|78,3
|
|Temmuz
|77,1
|
|Ağustos
|77,8
|
|Eylül
|76,2
|
|Ekim
|75,4
|
|Kasım
|74,1
|
|Aralık
|74,1
|
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:21 Kaynak: AA
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