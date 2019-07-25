Son Dakika Haberleri: Kapasite kullanım oranı temmuzda geriledi
Son Dakika Ekonomi Haber

Kapasite kullanım oranı temmuzda geriledi

1 saat önce

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), temmuzda bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 76,2'ye geriledi.

Kapasite kullanım oranı temmuzda geriledi, System.String[]
İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), temmuzda bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 76,2'ye geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, temmuz ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 726 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, temmuzda bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 76,2 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 75,9'a düştü.
Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):
Aylar2018 2019
Ocak78,274,4
Şubat77,874,0
Mart77,874,3
Nisan77,375,0
Mayıs77,976,3
Haziran78,377,1
Temmuz77,176,2
Ağustos77,8
Eylül76,2
Ekim75,4
Kasım74,1
Aralık74,1
Türkiye, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



G-20 zirvesiyle ilgili gündemi sarsacak iddia: Erdoğan, Trump'ı hem övdü hem de tehdit etti Suriye Dernekler Platformu Başkanı Mehdi Davut, CHP ve İYİ Parti'yi suçladı Ürün İhtisas Borsası faaliyete giriyor! Artık kimse fiyatlarla oynayamayacak Soylu'nun "Yaptırmayız" çıkışına rağmen Suriyeliler eylem yapma kararı aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 12:14:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapasite kullanım oranı temmuzda geriledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]