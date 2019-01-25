Son Dakika Haberleri: Kapasite Kullanım Oranı Yeni Yıla Yükselişle Başladı

Kapasite Kullanım Oranı Yeni Yıla Yükselişle Başladı

1 saat önce

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ocakta bir önceki aya göre 0,3 puan yükselerek yüzde 74,4'e çıktı.

Kapasite Kullanım Oranı Yeni Yıla Yükselişle Başladı, System.String[]
İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ocakta bir önceki aya göre 0,3 puan yükselerek yüzde 74,4'e çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, ocak ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 753 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketine verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 74,4 seviyesine yükseldi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 74,3
seviyesinde gerçekleşti.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar KKO (Yüzde)
Oca.18 78,2
Şub.18 77,8
Mar.18 77,8
Nis.18 77,3
May.18 77,9
Haz.18 78,3
Tem.18 77,1
Ağu.18 77,8
Eyl.18 76,2
Eki.18 75,4
Kas.18 74,1
Ara.18 74,1
Oca.19 74,4

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:52 Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Bankası Toplam Rezervleri Arttı Çocukluğundan Beri Hayal Ettiği İşte Başarıyı Yakaladı! 7 Farklı Şubede 20 Kadına İş Veriyor

Üniversiteli Kader Buse'yi Arama Çalışmaları Yeniden Başladı Bor İhracatında Hedef 1 Milyar Doların Üzerine Çıkmak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 12:40:21. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapasite Kullanım Oranı Yeni Yıla Yükselişle Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]