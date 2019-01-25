Kapasite Kullanım Oranı Yeni Yıla Yükselişle Başladı
1 saat önce
İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ocakta bir önceki aya göre 0,3 puan yükselerek yüzde 74,4'e çıktı.
İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ocakta bir önceki aya göre 0,3 puan yükselerek yüzde 74,4'e çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
'ndan (TCMB
) yapılan açıklamaya göre, ocak ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 753 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketine verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 74,4 seviyesine yükseldi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 74,3
seviyesinde gerçekleşti.
Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):
|Aylar
|KKO (Yüzde)
|Oca.18
|78,2
|Şub.18
|77,8
|Mar.18
|77,8
|Nis.18
|77,3
|May.18
|77,9
|Haz.18
|78,3
|Tem.18
|77,1
|Ağu.18
|77,8
|Eyl.18
|76,2
|Eki.18
|75,4
|Kas.18
|74,1
|Ara.18
|74,1
|Oca.19
|74,4
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:52 Kaynak: AA
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