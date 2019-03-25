Son Dakika Haberleri: Kapasite kullanımı martta yüzde 74.3

Kapasite kullanımı martta yüzde 74.3

1 saat önce

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,3 puan artış gösterdi.

Kapasite kullanımı martta yüzde 74.3, System.String[]
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,3 puan artış gösterdi
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:08 

Ekonomi
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