Kapasite kullanımı martta yüzde 74.3
1 saat önce
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,3 puan artış gösterdi.
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,3 puan artış gösterdi
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:08
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