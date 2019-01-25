Son Dakika Haberleri: Kapasite kullanımı ocak ayında arttı

Kapasite kullanımı ocak ayında arttı

2 saat önce

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı ocak ayında bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 74,4 oldu.

Kapasite kullanımı ocak ayında arttı, System.String[]
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı ocak ayında bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 74,4 oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:17 

Ekonomi
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