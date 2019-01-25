Kapasite kullanımı ocak ayında arttı
2 saat önce
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı ocak ayında bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 74,4 oldu.
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı ocak ayında bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 74,4 oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:17
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