Son Dakika Haberleri: Kapasite raporları elektronik ortamda onaylanacak

Kapasite raporları elektronik ortamda onaylanacak

5 saat önce

TESK'ten elektronik ortamda alınan kapasite raporları yetkili personeller tarafından, özel kullanıcı adı ve şifre ile onaylanacak.

Kapasite raporları elektronik ortamda onaylanacak, System.String[]
TESK'ten elektronik ortamda alınan kapasite raporları yetkili personeller tarafından, özel kullanıcı adı ve şifre ile onaylanacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:38 

Ekonomi
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