Kapasite raporları elektronik ortamda onaylanacak

TESK'ten elektronik ortamda alınan kapasite raporları yetkili personeller tarafından, özel kullanıcı adı ve şifre ile onaylanacak.

TESK'ten elektronik ortamda alınan kapasite raporları yetkili personeller tarafından, özel kullanıcı adı ve şifre ile onaylanacak.

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