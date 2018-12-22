Kapasite raporları elektronik ortamda onaylanacak
5 saat önce
TESK'ten elektronik ortamda alınan kapasite raporları yetkili personeller tarafından, özel kullanıcı adı ve şifre ile onaylanacak.
TESK'ten elektronik ortamda alınan kapasite raporları yetkili personeller tarafından, özel kullanıcı adı ve şifre ile onaylanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:38
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