İZMİR Kapasiteden fazla kişinin binmesi, tekneyi batırır - Son Dakika

İZMİR Kapasiteden fazla kişinin binmesi, tekneyi batırır

12.03.2021 10:46
İZMİR Kapasiteden fazla kişinin binmesi, tekneyi batırır, System.String[]

Kapasiteden fazla kişinin binmesi, tekneyi batırırÇANAKKALE'de 2 kişinin ölümü 1 kişinin kaybolmasıyla sonuçlanan fiber tekne kazası, gözleri deniz kazalarına çevirdi.

Kapasiteden fazla kişinin binmesi, tekneyi batırır

ÇANAKKALE'de 2 kişinin ölümü 1 kişinin kaybolmasıyla sonuçlanan fiber tekne kazası, gözleri deniz kazalarına çevirdi. İzmirli emekli polyester ustası kaptan İbrahim Kuruçalı, 5 metre altında bulunan fiber teknelere kapasitesinden fazla kişi bindiği zaman, batmanın kaçınılmaz olduğunu ifade edip, Beş metrenin altındaki fiber teknelere 1 yetişkin, 1 çocuk binmesi gerekir. Kapasitesinden fazla kişinin tekneye binmesi, o tekneyi batırır dedi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi Laz Koyu açıklarında, geçen 26 Şubat'ta içinde 5 kişinin bulunduğu fiber tekne battı. Teknedeki uzman erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik kıyıya yüzerek çıkarken, tekne sahibi Türkiye off-road şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk ile Gökçeada Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedenlerine ulaşıldı. Jandarma Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'ya ise tüm aramalara rağmen ulaşılamadı. Yaşanan üzücü olay, fiber teknelerde alınacak güvenlik önlemlerini yeniden gündeme getirdi. İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'nde yaşayan emekli polyester ustası ve kaptan İbrahim Kuruçalı, 5 metre altında bulunan fiber teknelere 2 kişiden fazla binildiği takdirde, batmanın kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Fiber tekneyle denize açılan kişilerin bilinçli olması gerektiğini hatırlatan Kuruçalı, Polyester veya fiber tekneler ufak olması sebebiyle denize açılırken çok tercih ediliyor. Fakat bu tekneler, bilinçsiz kullanılmasından dolayı çoğunlukla batıyor. Elbette bu teknelerin yapımı, marka marka farklılık gösteriyor. Fiber teknelerin bazıları çok lüks ve kaliteli inşa ediliyor. Ancak her teknenin bir kapasitesi var. Bu kapasiteden fazla kişi eğer tekneye binerse, o teknelerin batması kaçınılmaz bir son olur. 5 metrenin altındaki 3,5- 4 metre altındaki bir tekneye, bir yarım bir tam kişi olarak tabir edilen 1 yetişkin ve 1 çocuk binmesi gerekiyor. Her firma kendi inşa ettiği fiber teknenin 'C' belgesinde, tekneye binecek kişi sayısını ve ağırlık sayısını belirtir. Bu belgeye sadık kalarak denize çıkılması gerekiyor. Eğer 4 metrelik bir fiber teknede, siz denize 3 kişi çıkarsanız bu teknede kurtulma şansınız çok zordur. Özellikle sert bir havada, denizin çalkantısıyla tekne su almak durumunda kalacaktır. Teknedeki kişiler bilinçsiz ise tekne alabora olacaktır. Üstelik üzerinizde can yeleğiniz yok ise o tekneden karaya sağlam çıkma şansınız çok zor. Teknenin kıyıya dönmesi çok büyük bir şans olur dedi.

KAPTANLIK BELGESİ ŞART

5 metre altındaki fiber teknelerin kullanımı için de kaptanlık belgesinin şart olduğunu ifade eden Kuruçalı, 5 metre altındaki her teknenin kullanımı için kaptanlık belgesi isteniyor. Kaptanlık belgesinin alınması için bir kursa tabi tutulması gerektiğini düşünüyorum. Her önüne gelene bu belgeyi verirseniz, herkes de 'kaptanlık belgem var' deyip denize çıkarsa; elbette bilinçsizlikler, problemlerin yaşanmasına sebep olacaktır. 'Kaptanlık belgesini aldım' diye denize çıkmak çok da mantıklı değil. Bilen bir insanla birlikte mutlaka denize çıkmak lazım. Birkaç sefer denize çıkmakla deniz öğrenilmez, deniz çok kolay bir iş değildir. Pasif bir iş değildir. Kuralları yoktur ama denizin tabiatın koymuş olduğu kurallar vardır dedi.

İZMİR Kapasiteden fazla kişinin binmesi, tekneyi batırır
İZMİR Kapasiteden fazla kişinin binmesi, tekneyi batırır
İZMİR Kapasiteden fazla kişinin binmesi, tekneyi batırır
İZMİR Kapasiteden fazla kişinin binmesi, tekneyi batırır
İZMİR Kapasiteden fazla kişinin binmesi, tekneyi batırır
İZMİR Kapasiteden fazla kişinin binmesi, tekneyi batırır
İZMİR Kapasiteden fazla kişinin binmesi, tekneyi batırır
İZMİR Kapasiteden fazla kişinin binmesi, tekneyi batırır

Musa Bulut, Çanakkale, Emekli, Altay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR Kapasiteden fazla kişinin binmesi, tekneyi batırır - Son Dakika


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