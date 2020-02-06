Kapasitesinden fazla yolcu taşıyan araçlara ceza - Son Dakika

Adana'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından tarım işçilerini taşıyan servis araçlarına yönelik denetim yapıldı. Denetimde kapasitesinden fazla yolcu taşıyan minibüslere ceza uygulandı.



Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan denetimlerde 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa aykırı araç kullandıkları tespit edilen 31 MA ... plakalı araç sürücüsü Y.E.A.'ya "Büyükşehir Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediyeden alınan izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak", "Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca aracının kullanılmasına izin veren sahibine de aynı miktarda ceza tutanağı düzenlenir" maddesi gereğince araç sahiplerine idari para cezası uygulanarak araç 30 gün süre ile trafikten men edildi.



Ayrıca 65 AAK ... plakalı minibüs sürücüsü H.S. ve 01 CRD ... plakalı minibüs sürücüsü V.D.'yi durdurarak denetim yapan polis tarım işçilerinin tek tek inmesini istedi. Minibüslere "Taşıma sınırı üzerinde yolcu almak" ve "Araç üzerinde mevzuata uygun şekilde yapılan her türlü değişikliği 30 gün içinde araç tescil belgesine işletmemek" maddeleri gereğince idari para cezası uygulandı. - ADANA