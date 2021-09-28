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Kapasitesini yüzde 50 artıran Yurtiçi Kargo, sayılı otomasyon sistemlerinden birini kuruyor - Son Dakika

Kapasitesini yüzde 50 artıran Yurtiçi Kargo, sayılı otomasyon sistemlerinden birini kuruyor

28.09.2021 11:14
Kapasitesini yüzde 50 artıran Yurtiçi Kargo, sayılı otomasyon sistemlerinden birini kuruyor, System.String[]

Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, salgında kargo sektörünün ciddi yatırımlar yaptığını, Yurtiçi Kargo'nun da kapasitesini yüzde 50 artırdığını belirterek, "Sektörün büyümesiyle gerçekleştirdiğimiz yatırımlar kapsamında dünyanın sayılı, Türkiye'nin kargo sektöründeki en büyük...

Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, salgında kargo sektörünün ciddi yatırımlar yaptığını, Yurtiçi Kargo'nun da kapasitesini yüzde 50 artırdığını belirterek, "Sektörün büyümesiyle gerçekleştirdiğimiz yatırımlar kapsamında dünyanın sayılı, Türkiye'nin kargo sektöründeki en büyük otomasyonunu bitirdik. Açılışını yapacağız. Saatte 30 bin kargonun geçtiği bir sistemi tamamladık." dedi.

Önyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, geçiş noktası olması nedeniyle çok güçlü bir lojistik ve kargo altyapısı bulunmasının zorunluluk olduğunu vurgulayarak, tedarik zincirinde Uzak Doğu ve Orta Doğu'dan Türkiye'ye kayış olduğunu söyledi.

Kargo sektörünün artan talebi karşılamak amacıyla ciddi yatırımlar gerçekleştirdiğini aktaran Önyol, "Türk kargo sektörü, e-ticaretin ve diğer ticaretin büyümesinin tamamen önünü açıyor. Sektör, ciddi yatırımlar yaptı. Şu an büyüme açısından oradaki ihtiyacın önüne geçtik. Baktığımızda oradaki büyümeyi rahatlıkla karşılar durumdayız. Yurtiçi Kargo olarak bize şu an 100-200 bin daha fazla kargo gelse taşırız. Yeter ki gelsin." ifadelerini kullandı.

Salgınla birlikte son 2 yılın kargo sektörü açısından önemli bir sınav olduğunu belirten Önyol, şunları kaydetti:

"Pandemiyle birlikte yaşanan süreçte kargo, çok öne çıkan bir sektör oldu. İnsanların çok ihtiyaç duyduğu, birebir satıcıların temsilcisi gibi görüldüğü ve insanların evlerinde ihtiyaçlarını karşıladığı bir dönem oldu. Dolayısıyla çok öne çıktı. Türkiye'de kargo sektörü dediğimiz zaman 100 bin kişinin üzerinde istihdam sağlayan büyük bir sektörden bahsediyoruz. Tüm sektörler pandemiye plansız, programsız yakalandı ama Türkiye'de kargo sektörü güzel bir sınav verdi. Bunu içten ve açık bir şekilde söylüyorum."

"Yurtiçi Kargo olarak kapasitemizi yüzde 50 artırdık"

Fatih Önyol, salgın sürecinin başından itibaren Türkiye'deki kargocuların canla başla mücadele verdiğini ifade ederek, "Söz konusu süreçte e-ticareti hiç kullanmayanlar e-ticarete yöneldi. Çünkü tüm ihtiyaçlarını oradan gidermeye başladılar. Dolayısıyla ciddi bir potansiyel artışı oldu. Bu artışı karşılamak için de kargo sektörü ciddi yatırımlar yaptı. '5 yılda hayata geçiririm' dediği projeleri hemen devreye soktu. Baktığınız zaman biz Yurtiçi Kargo olarak kapasitemizi yüzde 50 artırdık. Sektör için de aslında bu durum geçerli oldu. Özellikle dijitalleşmede '5 yıl sonra bir yere gelirim' denilen yere bir yılda gelindi. e-ticaretin önü açıldı." şeklinde konuştu.

Önyol, son 2 yılda kargo sektörünün ciddi şekilde büyüdüğüne işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"e-ticaret firmaları da kendi kargo firmalarını kurdular. Sektör büyüdü, yani 2 yıl önceye baktığımız zaman sektör 2 ise şu an 4 kapasiteye çıktı diyebiliriz. Bunun avantajı ne oldu? Hem insanlara güzel hizmetler verebildik hem de çok ciddi istihdam sağladık. Yurtiçi Kargo, 2 yıl önce 15 bin kişiyse şimdi 18 bin kişi oldu. Katkı sağladığımız kişilerle baktığınız zaman istihdam sağladığımız insan sayısı 25 binlere ulaştı. Bunu aileler ile beraber ele alırsanız yaklaşık 100 bin kişiye dokunur bir şirket haline geldik. Bunu sektör olarak ele alırsanız çarpı 3 demek."

Salgının, etkilerinin azalmasına karşın devam ettiğini aktaran Önyol, "İnsanlar e-ticaretin konforuna alışınca pandeminin etkileri azalmış olsa de e-ticareti kullanmaya devam ediyor. Pandeminin etkileri bitmedi ama baktığımız zaman hemen hemen bütün sektörler açıldı. İnsanlar işlerine gitmeye başladılar. Kargo gönderimleri yapmaya başladılar. Bu kargonun işini biraz daha kolaylaştırdı. Sektördeki ve e-ticaretteki büyüme devam ediyor." dedi.

"Yurt dışı gönderilerini 4'e katladık"

Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Önyol, kargo sektörünün yeni uygulamaları hayata geçirerek müşterilerine sunduğu konfor alanını genişletmeyi hedeflediğini söyledi.

Önyol, şunları kaydetti:

"Kargo firmaları, farklı hizmetleri hayata geçirerek müşterilerine daha geniş konfor alanları yaratmaya devam ediyor. Biz de bununla alakalı birçok projeyi hayata geçirdik. Hala da geçirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda teslimat noktaları kurduk. İnsanların konforunu arttırmak için 'Kontrol Sende' uygulamasını hayata geçirdik. Bu uygulamayla e-ticaret siteleri üzerinden kargo bekleyen müşteriler, isterse 'Ben şu an evde değilim, kargomu şu noktaya bırak', '2 gün sonra getir' ya da 'iade et' diyebiliyor. Bunun yanı sıra aynı gün teslim gibi hizmeti İstanbul'da devreye aldık. Ankara ve İzmir'de de devreye alacağız. Bu projelerin tamamında dijitalleşme var. İnsanların hayatına dokunma var. Bunları devreye soktuk. Bu tarz pandemiler oldu iş büyüdü, tekrar duracak değil. Biz insanların alıştığı bu konforu devam ettireceğini düşünüyoruz ve artık insanlara daha fazla konfor alanı yaratmamız gerektiğini düşündüğümüz için bu projeleri hayata geçirdik."

Türkiye'nin konumu itibarıyla önemli bir noktada yer aldığını vurgulayan Önyol, "Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu açısından geçiş noktası ve ticaretin merkezi. Dolayısıyla burada ticaretin büyümesi dediğimizde aslında kargo gönderilerinin artmasıyla aynı şeyi kastediyoruz. Bu daha da büyüyecek. Avrupa'ya çok ciddi şekilde ihracatımız var. Oradan ithalatımız da var. Orta Doğu ile bağlantı yine Türkiye... Burada da biz yurt dışı gönderilerini 4'e katladık." değerlendirmesinde bulundu.

"Büyüme 3-5 yıl içerisinde 2'ye, 3'e katlanarak gidecek gibi görünüyor"

Fatih Önyol, Türkiye'deki önemli firmaların gerçekleştirdikleri ihracatta ciddi artışlar gördüklerini aktararak, "Kargomuz da artıyor, ticaret daha da büyüyor. Buradaki büyüme 3-5 yıl içerisinde 2'ye, 3'e katlanarak gidecek gibi görünüyor. Çok ciddi bir büyümenin olacağını öngörüyoruz. Ona yönelik de yatırımlar yapıyoruz. Firmalarla entegrasyonlar yapıyoruz. Önemli firmalara yurt dışı konusunda destek sağlıyoruz. Bir de tabii bu geçiş noktası ve ticaretin merkezi olmanın yanı sıra Avrupa'da gurbetçilerimiz var. Orayla çok ciddi bir ticaret ağı dönüyor. Hepsini severek, sevinerek, buraya yeni yatırımlar yaparak, yeni projeler geliştirerek büyütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Önyol, Yurtiçi Kargo'nun çevreye duyarlı bir firma olduğunu belirterek, kullanılan poşetlerin yüzde 100 geri dönüşümlü ve kullanılan 300 civarındaki aracın sıfır emisyonlu elektrikli araçlar olduğunu söyledi.

Sektörün büyümesiyle gerçekleştirdikleri yatırımlar kapsamında dünyanın sayılı otomasyon sistemlerinden birisini faaliyete geçirmek üzere olduklarını aktaran Önyol, "Dünyanın sayılı, Türkiye'nin kargo sektöründeki en büyük otomasyonunu şu an bitirdik. Açılışını yapacağız. Saatte 30 bin kargonun geçtiği bir sistemi tamamladık." dedi.

Orta Doğu, İstihdam, Türkiye, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kapasitesini yüzde 50 artıran Yurtiçi Kargo, sayılı otomasyon sistemlerinden birini kuruyor - Son Dakika


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