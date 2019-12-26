Kapatılan bankanın eski şube müdürü FETÖ'den tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kapatılan bankanın eski şube müdürü FETÖ'den tutuklandı - Son Dakika

Kapatılan bankanın eski şube müdürü FETÖ'den tutuklandı

6 saat önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kapatılan Bank Asya'da 2014- 2016 yıllarında müdürlük yapan Mevlüt U., FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla mahkemece tutuklandı.

Kapatılan bankanın eski şube müdürü FETÖ'den tutuklandı, System.String[]

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kapatılan Bank Asya'da 2014- 2016 yıllarında müdürlük yapan Mevlüt U., FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 2014- 2016 yıllarında, kapatılan Bank Asya'nın Ereğli şubesinde müdürlük yapan Mevlüt U. hakkında FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mevlüt U.'yu İstanbul'da gözaltına aldı. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Mevlüt U., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mevlüt U., 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Bank Asya, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eğlence mekanı önünde yabancı uyruklu grup güvenlikler tarafından feci şekilde dövüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul seçimlerini AK Parti kazandı Libya İçişleri Bakanı'ndan açıklama: Türkiye'den asker isteyeceğiz Son dakika: AYM, Wikipedia'nın erişime engellenmesini hak ihlali saydı

Son Dakika Haberleri
23:40 TFF'den Bursaspor'a kötü haber - Son Dakika
23:40 Pensilvanya'da Katolik kilisesi cinsel taciz mağdurlarına 84 milyon dolar ödedi - Son Dakika
23:39 Küçükçekmece'de silahlı kavga 2 kişi yaralandı - Son Dakika
23:39 Çanakkale'de, kaçak göçmenlerin taşındığı kamyonet devrildi 32 yaralı - Son Dakika
23:31 Kahramanmaraş'ta 4 ilçede eğitime kar engeli - Son Dakika
22:52 Son Dakika: Libya'dan Türkiye'ye resmi talep geldi: Askeri destek istiyoruz - Son Dakika
22:28 Polisi görünce yanındaki çocuğu kaza yerinde bırakıp kaçtı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 23:44:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kapatılan bankanın eski şube müdürü FETÖ'den tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]