Kapatılan çocuk pornosu sitesiyle bağlantılı 38 ülkede 337 kişi tutuklandı

İngiliz ve Amerika Birleşik Devletleri organize suçlarla mücadele birimlerinden yapılan açıklamaya göre Güney Kore merkezli yönetilen platform Mart 2018'de kapatılmıştı.

Çocuklara cinsel istismar görüntüleri içeren bir internet sitesiyle ilintili 38 ülkede düzenlenen operasyonlarda en az 337 kişi tutuklandı.

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