Son Dakika Haberleri: Kapatılan eğitim derneğinin başkan yardımcısına 6 yıl hapis
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Kapatılan eğitim derneğinin başkan yardımcısına 6 yıl hapis

4 saat önce

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kapatılan Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinin başkan yardımcısı ve eski öğretmen C.Y., FETÖ'den yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kapatılan eğitim derneğinin başkan yardımcısına 6 yıl hapis, System.String[]
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kapatılan Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinin başkan yardımcısı ve eski öğretmen C.Y., FETÖ'den yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuksuz sanık kapatılan Nurdağı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı C.Y. ile avukatı katıldı. ByLock kullandığı ve örgüt adına sohbet toplantıları düzenlediği iddia edilen sanık, hakkındaki suçlamaları reddetti. Mahkeme, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın yurt dışına çıkış yasağının da devamına hükmetti. - GAZİANTEP
Gaziantep, Nurdağı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:06 Kaynak: İHA
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