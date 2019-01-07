Kapatılan Karşı Gazetesine Yönelik Fetö Davasında Mütalaasını Açıklayan Savcı, Eski CHP...
1 saat önce
Kapatılan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında mütalaasını açıklayan savcı, eski CHP Milletvekili Eren Erdem için 19 yıla kadar hapis istedi.
Kapatılan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında mütalaasını açıklayan savcı, eski CHP Milletvekili Eren Erdem
için 19 yıla kadar hapis istedi
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:37 Kaynak: AA
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