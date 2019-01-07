Son Dakika Haberleri: Kapatılan Karşı Gazetesine Yönelik Fetö Davasında Mütalaasını Açıklayan Savcı, Eski CHP...

Kapatılan Karşı Gazetesine Yönelik Fetö Davasında Mütalaasını Açıklayan Savcı, Eski CHP...

1 saat önce

Kapatılan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında mütalaasını açıklayan savcı, eski CHP Milletvekili Eren Erdem için 19 yıla kadar hapis istedi.

Kapatılan Karşı Gazetesine Yönelik Fetö Davasında Mütalaasını Açıklayan Savcı, Eski CHP..., System.String[]
Kapatılan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında mütalaasını açıklayan savcı, eski CHP Milletvekili Eren Erdem için 19 yıla kadar hapis istedi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:37 Kaynak: AA

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Hande Yener, Göğsünde Dolarla Gezdi! Karşı Gazetesi Davasında CHP'li Eren Erdem İçin 19 Yıl Hapis İstendi

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