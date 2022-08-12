Kapatılan köy okulları artık 'köy yaşam merkezi' olarak hizmet verecek - Son Dakika
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Kapatılan köy okulları artık 'köy yaşam merkezi' olarak hizmet verecek

12.08.2022 15:58
Kapatılan köy okulları artık 'köy yaşam merkezi' olarak hizmet verecek

Kapatılan köy okulları artık 'köy yaşam merkezi' olarak hizmet verecekKIRIKKALE Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Köy Yaşam Merkezi" projesi sayesinde ülke genelinde olduğu gibi Kırıkkale'de de kullanılmayan okul binaları yeniden hayat buluyor.

Kapatılan köy okulları artık 'köy yaşam merkezi' olarak hizmet verecek

KIRIKKALE Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Köy Yaşam Merkezi" projesi sayesinde ülke genelinde olduğu gibi Kırıkkale'de de kullanılmayan okul binaları yeniden hayat buluyor. Köyde yaşamını sürdürün çocuklar ve ebeveynlerinin bu projeden faydalanması amaçlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Köy Yaşam Merkezi" projesi sayesinde kullanılmayan köy okulu binaları yeniden hayat buluyor. Ülke genelinde olduğu gibi Kırıkkale'de de kullanılmayan köy okullarında çalışmalar sürüyor. Balışeyh ilçesine bağlı Beyobası köyünde yıllardır kapalı kalan okul binası, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "köy yaşam merkezi" konseptine dönüştürüldü. Açılış hazırlıklarının tamamlandığı "köy yaşam merkezi"nde anasınıfı, anaodası, kurs merkezi, kütüphane, bilim ve tasarım gibi farklı alanlarda hizmet verecek. Halk Eğitim Merkezleri tarafından açılacak kurslarda da vatandaşlar, çeşitli meslek dallarında eğitimler alabilecek. Ayrıca, mevsimlik tarım işçilerinin çocukları da bu projeden faydalanması amaçlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın son bir yılda hayata geçirilen projelerinin başarıyla yürütüldüğünü belirten İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, bakanlık tarafından kapanan köy okullarıyla ilgili çalışma başlatıldığını söyledi. Telefoncu, ülke genelinde olduğu gibi Kırıkkale'de ki bazı köy okullarının yeniden tadilattan geçirilerek "köy yaşam merkezi" haline dönüştürüleceğini anlattı.

"Köylülerimiz burada toplantı yapabilecek"

"Köy yaşam merkezi" projesi hakkında bilgiler aktaran Telefoncu, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız için anasınıflarımız, okuma odaları, sınıflarımız, havuzumuz dahi mevcut bazı okullarımızda. Anne babalar için halk eğitim kursları, köy anaodalarımız var. Burada anaodalarımızda köyümüzün gelmiş geçmiş fotoğrafları, eğitmenlerimizin, öğretmenlerimizin, okul müdürlerimizin fotoğrafları, köyümüzün kültürel eşyalarının olduğu çok güzel bir anaodası düzenledik. Bunların dışında köyümüzdeki ihtiyar heyetinin toplantılar yapabileceği odaları dizayn ediyoruz. İsterlerse burada toplantı yapabilecekler. Köyümüzün imamı burada isterse Kur'an kursu açabilecek."

"Çocuklarımızı servis ile getirip eğitim vereceğiz"

Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları da bu projeden faydalanacağını belirten Telefoncu, "O çocuklarımızı da servislerle alıp buraya getireceğiz. Buralarda eğitim vereceğiz. Çocuklar o kırsal alanda çadırların içinde sıkıntı çekiyor. O çocuklarımız içinde çalışma yapıyoruz. Artık kapatılan okullarımızın kapılarına kilit vurulsun istemiyoruz. Buraların birer 'yaşam merkezi' haline gelmesini istiyoruz" dedi.

Telefonucu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in projeyi yakından takip ettiğini ifade ederek, köy okul binalarında bir yaşam olacağını ve bundan sonra kilit vurulmayacağını sözlerine ekledi.

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Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapatılan köy okulları artık 'köy yaşam merkezi' olarak hizmet verecek - Son Dakika

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