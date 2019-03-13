Kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'nde Fetö'cü Olmayana Tasfiye Soruşturması

DARBE girişimi sonrası Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Kara Harp Okulu Kuleli Yerleşkesi adıyla eğitim faaliyetini sürdüren Kuleli Askeri Lisesi'nde, 1990 yılından 15 Temmuz 2016 tarihine kadar yaklaşık bin askeri öğrencinin komutanları tarafından korkutularak ve...

DARBE girişimi sonrası Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Kara Harp Okulu Kuleli Yerleşkesi adıyla eğitim faaliyetini sürdüren Kuleli Askeri Lisesi'nde, 1990 yılından 15 Temmuz 2016 tarihine kadar yaklaşık bin askeri öğrencinin komutanları tarafından korkutularak ve sindirilerek okuldan uzaklaştırıldığı öğrenildi.



Soruşturma kapsamında isimleri tespit edilen öğrencilerin, mağdur sıfatı ile ifadelerinin alınmaya başlanacağı belirtildi.



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılarak Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Kara Harp Okulu Kuleli Yerleşkesi adıyla eğitim ve öğretim faaliyetini sürdüren Kuleli Askeri Lisesi'nde öğrencileri sindirerek uzaklaştıran askeri personel hakkında yürütülen soruşturma sürüyor.







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Başsavcılığın, 1990 yılından 15 Temmuz 2016 yılına kadar FETÖ/PDY mensubu olmadıkları gerekçesi ile baskı altına alınarak ve sindirilerek uzaklaştırılan öğrencilerin isimlerini askeri makamlardan aldığı öğrenildi. Listede yaklaşık olarak bin öğrencinin adının yer aldığı kaydedildi.



Başsavcılığın önümüzdeki günlerde baskı ile okuldan uzaklaştırılan ya da atılan öğrencilerin ifadesini mağdur sıfatı ile almaya başlayacağı öğrenildi.



Bu öğrencilerin okudukları dönemde başarı durumlarına ilişkin bilginin de başsavcılığa ulaştığı kaydedildi. Bu öğrencilerin hangi üst rütbeliler döneminde atıldığının, bu rütbeli askerlerin FETÖ/PDY mensubu olup olmadıklarının tespitine ilişkin çalışma sürüyor.



'EZİYET SORUŞTURMASI' PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLATILMIŞTI



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Pazartesi günü, darbe girişimi sonrası KHK ile kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'nde örgüt mensubu olmadıkları gerekçesi ile örgüt mensupları olan üst rütbelilerin baskısı ve sindirmesi ile okuldan uzaklaştırılan öğrencilere ilişkin soruşturma başlatmıştı.



Soruşturma, 1990 yılından 15 Temmuz 2016 tarihine kadar Kuleli Askeri Lisesi'nde görevli üst rütbelilere yönelik 8 ayrı suçlama ile başlatılmıştı.



Suçlamalar şunlar: 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nda düzenlenen 'Askeri hizmete ilişkin bir konuda sahte evrak düzenlemek', 'Memuriyet nüfusunu başkasına zarar verecek biçimde suistimal etmek', 'Astlarının hizmetini lüzumsuz yere güçleştirmek', 'Astlara suç işlemesi hususunda emir vermek ve bu suçun işlenmesine bizzat iştirak etmek', 'Hak edilmemiş disiplin cezasını kasten vermek', 'Komutanlık görevini ihmal ederek gerçekte önleyebileceği bir suçun işlenmesine göz yummak', 'Memuriyet görevini kötüye kullanmak', '18 yaşından küçük çocuğa eziyette bulunmak' suçlarından" kapsamlı bir soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi. - İstanbul

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