Son Dakika Haberleri: Kapatılan Okulun Tadilat Bahanesiyle Açılıp Öğrenci Alındığı İddiası

Kapatılan Okulun Tadilat Bahanesiyle Açılıp Öğrenci Alındığı İddiası

29 dakika önce

İzmir'de gerekli şartları taşımadığı gerekçesiyle kapatılan ancak tadilat bahanesiyle açılıp öğrenci kaydı alındığı öne sürülen anaokulunun yöneticileri hakkında suç duyurusu yapıldı.

Kapatılan Okulun Tadilat Bahanesiyle Açılıp Öğrenci Alındığı İddiası, System.String[]
İzmir'de gerekli şartları taşımadığı gerekçesiyle kapatılan ancak tadilat bahanesiyle açılıp öğrenci kaydı alındığı öne sürülen anaokulunun yöneticileri hakkında suç duyurusu yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çiğli ilçesinde eğitim öğretim yılı başında açılıp öğrenci kaydı yapılan özel anaokulunda gerçekleştirdiği denetimde, buranın gerekli şartları taşımadığını belirledi.

Okulu kapatan Müdürlük, uygunsuz şartlarda öğrenci kaydı yapıldığı için de kuruma para cezası kesti.

Kaymakamlığa başvuran okul yetkililerinin talebi üzerine, tadilat için kurumun açılmasına izin verildi.

Bu sırada kayıt alındığı ve eğitim yapıldığı iddia edilen okulun, Valilik oluruyla kapatılması kararlaştırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okul yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu, idari soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:10 Kaynak: AA

Çiğli, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erkek Öğrencisini İstismar Eden Sapık Öğretmen Bu Kez Kurtulamadı Hava Güneşli Diye Yola Çıkan Öğrenciler, Yarı Yolda Kabusu Yaşadı

Memurlar, Toplu Sözleşme Görüşmeleri İçin Taleplerini Belirledi HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Hakkında 2 Ayrı Suçtan Soruşturma Başlatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 13:39:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapatılan Okulun Tadilat Bahanesiyle Açılıp Öğrenci Alındığı İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]