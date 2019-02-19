Kapatılan Okulun Tadilat Bahanesiyle Açılıp Öğrenci Alındığı İddiası
29 dakika önce
İzmir'de gerekli şartları taşımadığı gerekçesiyle kapatılan ancak tadilat bahanesiyle açılıp öğrenci kaydı alındığı öne sürülen anaokulunun yöneticileri hakkında suç duyurusu yapıldı.
İzmir
'de gerekli şartları taşımadığı gerekçesiyle kapatılan ancak tadilat bahanesiyle açılıp öğrenci kaydı alındığı öne sürülen anaokulunun yöneticileri hakkında suç duyurusu yapıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
, Çiğli
ilçesinde eğitim öğretim yılı başında açılıp öğrenci kaydı yapılan özel anaokulunda gerçekleştirdiği denetimde, buranın gerekli şartları taşımadığını belirledi.
Okulu kapatan Müdürlük, uygunsuz şartlarda öğrenci kaydı yapıldığı için de kuruma para cezası kesti.
Kaymakamlığa başvuran okul yetkililerinin talebi üzerine, tadilat için kurumun açılmasına izin verildi.
Bu sırada kayıt alındığı ve eğitim yapıldığı iddia edilen okulun, Valilik oluruyla kapatılması kararlaştırıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okul yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu, idari soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:10 Kaynak: AA
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