Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi davasında karar - Son Dakika

KAPATILAN Özgür Gündem Gazetesi'nin yönetici ve yazarlarına yönelik aralarında yazar Aslı Erdoğan , dilbilimci-yazar Necmiye Alpay 'ın da bulunduğu 9 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Mahkeme heyeti dilbilimci-yazar Necmiye Alpay ve Bilge Aykut'un üzerlerine atılı "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma", "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Terör örgütü propagandası" yapmak suçlarından beraatine karar verdi. Mahkeme, yazar Aslı Erdoğan'ın "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma ve örgüt üyeliği" suçundan beraatine karar verirken, "Terör örgütü propagandası" suçu yönünden de basın kanunundaki 4 aylık sürenin aşılması sebebiyle düşme kararı verdi. Heyet, haklarında yakalama kararı bulunan sanıklar Filiz Koçali ve Ragıp Zarakolu'nun dosyasının ayrılmasına karar verdi. Mahkeme, diğer sanıklar Zana Kaya, İnan Kızılkaya, Kemal Sancılı ve Eren Keskin'in mahkemede süre talepleri olduğu için bu sanıklar yönünden dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar İnan Kızılkaya, Kemal Sancılı, Necmiye Alpay, Bilir Kaya ve Eren Keskin katıldı. Sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan ceza istenen Eren Keskin savunmasında, iddia makamının mütalaasına katılmadığını belirterek, "Örgüt üyesi değil, hak savunucusuyum. Ömrümde bir kere bile elime silah almadım" dedi.

BERAATLERİNİ TALEP ETTİLER

Tutuksuz sanık dilbilimci-yazar Necmiye Alpay ise, " Bu davada beraat kararı verilecek olması bize verilen cezaları ortadan kaldırmıyor" şeklinde konuştu. Kapatılan Özgür Gündem Gazetesinin İmtiyaz sahibi Kemal Sancılı ise duruşmada söz alarak, " Basın kanununda imtiyaz sahibinin yapılan haberlerden sorumlu tutulamayacağı açıkça yazıyor. Ben bu dava nedeniyle 2 yıl cezaevinde kaldım. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Duruşmada, sanık avukatları sırayla söz alarak sanıkların beraatini talep etti.

NECMİYE ALPAY VE BİLGE AYKUT'A BERAAT

Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından kararını açıklayarak dilbilimci-yazar Necmiye Alpay ve Bilge Aykut'un "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma", "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Terör örgütü propagandası" yapmak suçlarından beraat etmelerine karar verdi. Heyet, yazar Aslı Erdoğan'ın "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma ve örgüt üyeliği" suçundan beraatine karar verirken, "Terör örgütü propagandası" suçu yönünden de basın kanunundaki 4 aylık sürenin aşılması sebebiyle hakkındaki suçlamanın düşmesine karar verdi.

2 FİRARİ SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Mahkeme haklarında yakalama kararı bulunan sanıklar Filiz Koçali ve Ragıp Zarakolu'nun dava dosyasının ayrılmasına karar verdi.

SÜRE TALEP ETTİLER, DOSYALARI AYRILDI

Mahkeme heyeti, diğer sanıklar Zana Kaya, İnan Kızılkaya,Kemal Sancılı ve Eren Keskin'in mahkemeden süre talepleri olduğu için bu sanıklar yönünden dosyalarının ayrılmasına hükmetti.

İDDİANAME:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Özgür Gündem gazetesi yöneticileri ve çalışanlarından Kemal Sancılı, Aslı Erdoğan, İnan Kızılkaya, Bilir Kaya, Ayşe Necmiye Alpay, Emire Eren Keskin, Filiz Koçali, Ragıp Zarakolu ve Bilge Aykut "şüpheli" sıfatıyla yer alıyordu. İddianamede, Aslı Erdoğan ve yazar Necmiye Alpay'ın da bulunduğu 4'ü tutuklu 9 şüphelinin, "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6,5 yıldan 17,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep ediliyordu. Sanıklardan Aslı Erdoğan ile Necmiye Alpay ve Bilir Kaya'nın 29 Aralık 2016'daki ilk duruşmada tahliyelerine karar verilmişti.

- İstanbul