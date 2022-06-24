Kapatılan şarap fabrikasından gizli satış - Son Dakika
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Kapatılan şarap fabrikasından gizli satış

24.06.2022 17:51
Kapatılan şarap fabrikasından gizli satış

Denizli'nin Bekilli ilçesinde daha önce faaliyette olan şarap fabrikasına ve toplamda 5 ayrı adrese yapılan farklı operasyonda 331 bin 800 litre sahte alkol ele geçirildi, 9 şüpheli ise yakayı ele verdi.

Denizli'nin Bekilli ilçesinde daha önce faaliyette olan şarap fabrikasına ve toplamda 5 ayrı adrese yapılan farklı operasyonda 331 bin 800 litre sahte alkol ele geçirildi, 9 şüpheli ise yakayı ele verdi.

Bekilli ilçesinde güvenlik güçleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Alkollü İçki Kaçakçılığı suçunu işleyen şahıs ve organizasyonların yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Yasa dışı yollarla teminini gerçekleştirdikleri alkolleri ikametlerinde veya depo olarak kullandıkları yerlerde muhafaza ettiği tespit edilen 9 şüphelinin yakalanması için 5 farklı adrese baskın yapıldı. Daha önce faaliyette olan ve kapalı olmasına rağmen belge olmadan satış yapan bir şarap fabrikasına ait depoya da yapılan baskında şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

Litrelerce sahte alkol ele geçirildi

Yakalanan şüphelilere ait araç, işyeri ve ikametlerde yapılan aramalarda toplam; 331 bin 801 litre kaçak alkol, 18 litre sahte alkol üretiminde kullanılan aroma sıvı madde ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde yakalanan ve farklı suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan 9 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan adli makamlarca işlem yapıldı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kapatılan şarap fabrikasından gizli satış - Son Dakika

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