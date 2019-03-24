Kapatılan Tüketici Hakem Heyetleri Yeniden Açılmalı"

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, daha önce kaymakamlıklar bünyesinde faaliyet gösteren tüketici hakem heyetlerinin yeniden açılması gerektiğini bildirdi.

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, daha önce kaymakamlıklar bünyesinde faaliyet gösteren tüketici hakem heyetlerinin yeniden açılması gerektiğini bildirdi.



TÜKODER İzmir Şubesi 12. Olağan Genel Kurulu, Basmane semtindeki Birleşik Metal İş Sendikası Toplantı Salonunda yapıldı.



Cevdet Uçan'ın TÜKODER İzmir Şube Başkanı olarak seçildiği genel kurulun ardından gazetecilere açıklama yapan TÜKODER Genel Başkanı Aziz Koçal, tüketici haklarına ilişkin değirlendirmelerde bulundu.



Tüketiciden en çok "sosyal medya üzerinden yapılan alışverişler ve GSM operatörleriyle" ilgili şikayetler geldiğini söyleyen Koçal, son zamanlarda ise daha çok yarım kalan ve bitmemiş konutlarla ilgili şikayet aldıklarını belirtti.



Geçen yıl ağustos ayından itibaren tüketici başvurusu almayan Tüketici Hakem Heyeti'nin kapatılmasının hak aramayı zorlaştırdığını savunan Koçal, "Tüketici adaleti ya da hizmeti kendine en yakın yerde hızlı ve kaliteli bir şekilde almalıdır. Bu evrensel bir haktır. Bunun için kaymakamlıklar bünyesinde olan, kapatılan tüketici hakem heyetleri yeniden açılmalıdır." diye konuştu.

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