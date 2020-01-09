Kapatılan Tunçbilek Termik Santrali'nde 500 işçi ücretli izne çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kapatılan Tunçbilek Termik Santrali'nde 500 işçi ücretli izne çıkarıldı - Son Dakika Ekonomi

Kapatılan Tunçbilek Termik Santrali'nde 500 işçi ücretli izne çıkarıldı

6 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde 1 Ocak günü kapatılan Tunçbilek Terkim Sanrali'nde 500 işçinin ücretli izne çıkartıldığı bildirildi.

Kapatılan Tunçbilek Termik Santrali'nde 500 işçi ücretli izne çıkarıldı, System.String[]

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde 1 Ocak günü kapatılan Tunçbilek Terkim Sanrali'nde 500 işçinin ücretli izne çıkartıldığı bildirildi.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kapatılan Tunçbilek Termik Santrali önünde toplanan işçiler, hükümet yetkililerine seslenerek ekmek kapılarının yeniden açılmasını istedi. Termik santralin 27 yıllık işçisi Hakkı Sarıoğlu, "Bugün burada toplanmamızın sebebi, baca gazı emisyon değerleri nedeniyle kapatılmış olması nedeniyledir. Hükümetimizden ricamız buranın tekrar gerekli emisyon değerlerine çekilerek hiç yoktan sırayla tek tek çalıştırılarak Türkiye ekonomisine katkı sağlamasını istiyoruz. Sonuçta buradaki bütün arkadaşlar da çevreye duyarlı ve burada kapıdaki simitçisinden, çarşıdaki marketine kadar bu ekonomik dişlinin birer parçası. Bu dişlilerin kırılmadan dağılmadan ülke ekonomisine katkısının devam etmesini istiyoruz. Burada 600'e yakın çalışan var ve 500'ü ücretli izne çıktı. Fakat eve gittiğimizde çoluk çocuğumuza bu durumu anlatmakta zorluk çekiyoruz" dedi.


Santralde çalışan 600 işçiden 500'ünün 7 Şubat 2020 tarihine kadar ücretli izne çıkartıldığı belirtildi. - KÜTAHYA

Tunçbilek, Tavşanlı, Kütahya, İşçi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:35 Kaynak: İHA
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