Son Dakika Haberleri: Kapatılan Üniversitelerin Öğrencilerinin Yerleştirme İşlemleri

Kapatılan Üniversitelerin Öğrencilerinin Yerleştirme İşlemleri

55 dakika önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 667 sayılı KHK ile kapatılan yükseköğretim kurumlarının öğrencilerinin Türkiye'deki diğer üniversitelere yerleştirme işlemleri için tercihleri alınmaya başladı.

Kapatılan Üniversitelerin Öğrencilerinin Yerleştirme İşlemleri, System.String[]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 667 sayılı KHK ile kapatılan yükseköğretim kurumlarının öğrencilerinin Türkiye'deki diğer üniversitelere yerleştirme işlemleri için tercihleri alınmaya başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 667 sayılı KHK ile kapatılan yükseköğretim kurumlarının öğrencilerinden, ilgili kanun uyarınca koordinatör üniversitelere başvuran, mezuniyet aşamasına gelmemiş ve daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmemiş olanların üniversitelere yerleştirme işlemi ÖSYM tarafından yapılacak.

Adaylar, tercih işlemlerini 4 Ocak 2019'a kadar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile bireysel olarak yapacak. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi gerçekleştirilmeyecek.

Tercihte bulunacak öğrencilerin ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan usul ve esasları dikkatle incelemeleri gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:33 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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