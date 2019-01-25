Son Dakika Haberleri: Kapatılan Üniversitelerin Öğrencilerinin Yerleştirme İşlemleri Sonuçlandı

Kapatılan Üniversitelerin Öğrencilerinin Yerleştirme İşlemleri Sonuçlandı

39 dakika önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 667 sayılı KHK ile kapatılan yükseköğretim kurumlarının öğrencilerinin Türkiye'deki diğer üniversitelere yerleştirme sonuçları açıklandı.

Kapatılan Üniversitelerin Öğrencilerinin Yerleştirme İşlemleri Sonuçlandı, System.String[]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 667 sayılı KHK ile kapatılan yükseköğretim kurumlarının öğrencilerinin Türkiye'deki diğer üniversitelere yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 667 sayılı KHK ile kapatılan üniversitelerin öğrencilerinin, ilgili kanun kapsamında Türkiye'deki diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:34 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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